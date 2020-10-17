Cani kocaya elektronik kelepçeyle uzaklaştırma

7 yıllık eşi Özlem Kamacı'nın saçlarını yolan ve yumruk darbeleriyle yüzünü tanınmaz hale getiren Ünal Kamacı'ya, Yeni Asır'ın haberinin ardından Aile Mahkemesi tarafından 60 gün uzaklaştırma cezası verilerek elektronik kelepçe takıldı. Karardan memnun olduğunu belirten Özlem Kamacı, "İçim rahatladı ama asıl isteğim beni öldüresiye döven bu adamın tutuklanması" dedi.

İŞ GÖRMEZLİK RAPORU

Aydın Söke'de yaşayan Özlem Kamacı, altı gün önce kocası Ünal Kamacı tarafından öldüresiye dövüldü. Saçları koparılan ve yediği dayaktan dolayı yüzü şişen ve vücudunda morluklar oluşan 22 yaşındaki Özlem Kamacı, ailesinin yanına sığındı.





BİRAZ OLSUN RAHATIZ

Üç çocuğunun babası olan Ünal Kamacı'dan şikayetçi olan kadına hastanede 1 ay iş göremez raporu verildi. Özlem Kamacı'nın şikayeti üzerine kocası Ünal Kamacı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ünal Kamacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Asır'ın haberlerinin ardından Aile Mahkemesi, Özlem Kamacı'ya şiddet uygulayan Ünal Kamacı hakkında 'Kasten adam yaralama'dan 60 gün süre ile şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmama, korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine, yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama kararı verildi.



CEZAEVİNE KONULSUN

Ayrıca, Kamacı'nın ayağına elektronik kelepçe takıldı. Kararı sevinçle karşılayan eşi Özlem Kamacı ve annesi Gülay Türkkan, "Karar içimizi rahatlattı ama isteğimiz bu adamın cezaevine girmesi" diye konuştu.





Elektronik kelepçe nedir?

ADLİ kontrol kararları, kamu yararına çalışma ve ev hapsi cezaları, seçenek yaptırımlar, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi, şartlı salıverme kararları, mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içinde infazı düşünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemiyle yerine getirilebilir. Elektronik kelepçe özelliğine göre belirli mesafeden sinyal vererek kişilerin birbirlerine yaklaşmalarını önlüyor. Kişilerin birbirlerine yaklaşması durumunda verdiği sinyal kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor.

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