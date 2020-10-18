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Haberler Aydın Didim’de köpek katliamı!

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Didim’de köpek katliamı!
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Aydın'da 30 av köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Olay, dün Didim ilçesi Kırıkiçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler birçok noktaya zehirli et ve tavuk bıraktı. Bunları yiyen av köpekleri zehirlendi. Sahiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılmayan 30 av köpeği öldü. Köpeklerin zehirlenmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Söke Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Fevzi Keçeci, "Bunlar vicdansız. Köpeklerimizi zehirleyenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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