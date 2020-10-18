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Haberler Aydın Domaniç’te kayıp alzheimer hastası, 24 saat sonra bulundu

’te kayıp alzheimer hastası, 24 saat sonra bulundu

'nın ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası (88), 24 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Domaniç’te kayıp alzheimer hastası, 24 saat sonra bulundu

18.10.2020, 18:00

Domaniç'te evinden dün öğle saatlerinde ayrılan alzheimer hastası Hüseyin Yalçın'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi çevrede arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Yalçın ailesi, polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekiplerince arama grubu oluşturuldu. Ekiplerin yaklaşık 24 saat süren çalışmalarının ardından Yalçın, Germen Deresi mevkiinde bulundu. Yalçın, ilçe hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Arama çalışmalarında bulunan Kaymakam Muhammed Enes İpek, kaybolan Yalçın'ı hastanede ziyaret ederek bilgi aldı.




Kaynak: DHA
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