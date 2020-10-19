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Haberler Aydın Sahte içkiye bir kurban daha! Kötü haber bu kez Aydın'dan geldi

Sahte içkiye bir kurban daha! Kötü haber bu kez 'dan geldi

Son dakika... 'ın Efeler ilçesinde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sahte içkiye bir kurban daha! Kötü haber bu kez Aydın'dan geldi

19.10.2020, 11:02

Son dakika... Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güngör'ün (48) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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