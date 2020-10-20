Haberler Aydın Aydın'da nikah masasına oturmaya hazırlanan damat uyuşturucuyla yakalandı

Aydın'da nikah masasına oturmaya hazırlanan damat uyuşturucuyla yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

20.10.2020, 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,17:49