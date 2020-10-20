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Haberler Aydın Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

'da nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

SON DAKİKA... 'ın Nazilli ilçesinde nedeniyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Süleyman Ö'nün hastanedeki ifadesinde, 'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Aydın'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan kişi öldü

20.10.2020, 12:37

Son dakika... Alınan bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ö. (64), dün akşam saatlerinde görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö, bu sabah yaşamını yitirdi.

Süleyman Ö'nün hastanedeki ifadesinde, İzmir'de bir tır şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı da 6'ya çıktı.

İHA

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