Cinayetin sırrı gölgede gizli

Aydın Nazilli'de yaşayan iki çocuk babası Rıfat Özcan (70), 20 Ekim 2017 tarihinde evine dönmedi. Yaşlı adamı bulmak için yapılan arama çalışmalarında Özcan'ın oğlu Aydın Özcan, babasının motosikletini husumetli olduğu 70 yaşındaki eski mezarlık görevlisi Kazım Tekeli'ye ait mısır tarlasında buldu.

CİĞERİ TOPRAK DOLMUŞ

Tarlada bir tümsek olduğunu fark eden Aydın Özcan, durumdan şüphelenerek konuyu jandarmaya bildirdi. Tümsek olan bölge kazıldığında başında darbe izi bulunan Rıfat Özcan'ın cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemede bir küreğe el konuldu. Cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Cesedinin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karardan memnun olmayan Özcan'ın Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor kızı Hatice Özkayran, katilin cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ve cinayette birden fazla kişinin yer aldığını söyledi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Katil zanlısının cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ispat etmek için Özkayran ve ailesi, adeta bir dedektif gibi iz sürdü. Köydeki tüm kameraların kayıtlarını alan aile, yaklaşık 5 ay boyunca görüntüleri izleyerek yeni bir delil buldu. Görüntülerde yer alan bir gölgeyi detaylı inceleyen Özkayran ve ailesi, gölgenin katil zanlısı Tekeli'ye ait olduğunu belirledi ve davanın yeniden görülmesi için Yargıtay'a başvurdu.



"CINAYET PLANLI"

KATİL zanlısı Tekeli'nin kameranın görüş açısına girmemeye çalıştığını gölgesinden fark ettiğini belirten Özkayran, "Bu kişi, cinayeti planlı bir şekilde işlemiş. Bu olay, katilin dediği gibi tarlada aniden gelişen bir kavga sonucunda meydana gelmedi. Katil zanlısı normal güzergahından geçmeyip, babamın evinin önünüden geçerek tarlaya gidiyor. Böylece babamın evde olup olmadığını kontrol ediyor. Cinayetin önceden planlandığını düşünüyoruz" diye konuştu. Katilin 4-5 kişiden yardım aldığını iddia eden Özkayran, "Birisi bilerek babamı cinayet bölgesine gönderdi. Bu 4-5 kişiden ikisinin ise DNA'sı cinayetin işlendiği bölgede çıktı. Bizim isteğimiz, katilin ağırlaştırılmış müebbet alması ve yardım eden kişilerin de yargılanması" diye konuştu.

Mehmet KAVAS