Haberler Aydın Evde 13 litre sahte içki ile yakalandı

Evde 13 litre sahte içki ile yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 litre sahte içki, 55 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çeşitli aroma ile malzemeler ele geçirildi. Evde bulunan S.N. ise gözaltına alındı.

20.10.2020, 17:37