İnşaattan insan kemikleri fışkırdı

Kafatasları ve kemiklerin 5 ile 10 yıl arasında gömülen cesetlere ait olması ihtimali üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİSE HABER VERDİLER

Olay, dün Nazilli'de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden bir inşaatta gerçekleşti. İşçiler inşaat alanında kazı çalışması yaptığı sırada, poşetin içerisinde 3 kafatası ve kemikler buldu. İşçiler durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerin ardından bulunan kemiklerin tarihi olup olmadığını öğrenmek için müze müdürlüğünden uzman ekip istedi.

KAYIPLAR İNCELENECEK

Müze Müdürlüğü'nden gelen ekipler yaptıkları incelemede, kemiklerin herhangi bir tarihi mezar ya da eserle ilgili olmadığını belirledi. Bunun üzerine kafatası ve kemikler, bugüne kadar kayıp olarak bildirilen kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Müdürlüğü'ne götürüldü. Kemiklerin buraya gömülmüş cesetlere ait olma ihtimali üzerine polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ÜMİT ÖZMEN