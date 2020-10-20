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Haberler Aydın Kaçak avcılara drone şoku!

Kaçak avcılara drone şoku!

Son dakika... ve , av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında havadan drone ile denetimde bulundu. kaçak avlananlar ceza almaktan kaçamadı.

Kaçak avcılara drone şoku!

20.10.2020, 10:19

22 Ağustos tarihinde av yasağının kalkması ile av koruma ve kontrol faaliyetlerini sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Didim Kırıkiçi mevkii, Çine ve Karacasu'da gerçekleştirilen denetimlerde yaban hayatının sürekliliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi kapsamında düzenlenen av koruma faaliyetlerinde 122 avcı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 5 bin 369 TL idari para cezası uygulanırken, bir adet av tüfeği ile usulsüz şekilde avlanan 2 adet kınalı kekliğe ekipler tarafından el konuldu.



"2020'DE 587 AVCI KONTROL EDİLDİ"
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız şekilde devam ederken, 2020 yılı içerisinde 587 avcı kontrol edilerek, usulsüz avlanan 57 şahsa toplamda 89 bin 798 TL idari para cezası uygulandığı ve 25 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.

İHA

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