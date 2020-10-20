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Haberler Aydın Tutkusu sonu oldu

Tutkusu sonu oldu

Tutkusu sonu oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2020

Aydın'da motosikletiyle girdiği virajı alamayarak bariyerlere çarpan 55 yaşındaki Şakir Tamer, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tamer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay, Efeler ilçesi Aydın-İzmir Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI
09 ABJ 346 plakalı motosikletin sürücüsü Şakir Tamer, virajı dönmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tamer'e müdahale etti. SAĞLIK ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tamer, kurtarılamadı. Nazilli Motonaz Grubu üyesi olan Tamer'in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

MEHMET KAVAS

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