Aydın’da sahte alkolden ölü sayısı 10’a yükseldi

AYDIN'DA sahte alkol nedeniyle fenalaşması sonucu hastanede tedavi altına alınan 64 yaşındaki Süleyman Öcalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aniden fenalaşan Süleyman Öcalan yakınları tarafından getirildiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

50 LT ELE GEÇİRİLDİ

AYDIN'DA sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 10'a çıkarken, ölümlerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, sahte alkol üreten M.G. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlının deposunda yapılan aramada, alkol üretim sistemi ve kullanıma hazır hale gelmiş 50 litre sahte alkol ele geçirildi.

KAZIM YÖRÜKCE / MEHMET KAVAS