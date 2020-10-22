  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Başkan Kaplan sözünü tuttu

Başkan Kaplan sözünü tuttu

Başkan Kaplan sözünü tuttu
Giriş Tarihi: 22.10.2020

AYDIN'IN ilçesi Koçarlı'nın Şenköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokaklara akan pis sudan kurtuldu. Seçim döneminde mahalleyi ziyaret eden Başkan Kaplan, altyapı sorunu nedeniyle evlerden sokaklara akan pis su sorununu çözeceğinin sözünü verdi. Göreve gelmesinin ardından Başkan Nedim Kaplan, belediye ekiplerine verdiği talimatla bölgede çalışmalar başladı.

"VATANDAŞIN YANINDAYIZ"
ÇALIŞMALARI incelemek için mahalleye gelen Başkan Nedim Kaplan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman vatandaşın emrinde olduklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli, ekiplerimiz öncelikle söz verdiğimiz gibi sağlığınızı tehdit eden sorunu çözüme kavuşturuyor. Artık sokaklarımız daha temiz ve daha bakımlı olacak. Biz her zaman yanınızdayız. Korona virüs ile mücadele kapsamında hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek önce kendimizi sonra da sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Kaplan sözünü tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA