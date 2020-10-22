Başkan Kaplan sözünü tuttu

AYDIN'IN ilçesi Koçarlı'nın Şenköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokaklara akan pis sudan kurtuldu. Seçim döneminde mahalleyi ziyaret eden Başkan Kaplan, altyapı sorunu nedeniyle evlerden sokaklara akan pis su sorununu çözeceğinin sözünü verdi. Göreve gelmesinin ardından Başkan Nedim Kaplan, belediye ekiplerine verdiği talimatla bölgede çalışmalar başladı.

"VATANDAŞIN YANINDAYIZ"

ÇALIŞMALARI incelemek için mahalleye gelen Başkan Nedim Kaplan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman vatandaşın emrinde olduklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli, ekiplerimiz öncelikle söz verdiğimiz gibi sağlığınızı tehdit eden sorunu çözüme kavuşturuyor. Artık sokaklarımız daha temiz ve daha bakımlı olacak. Biz her zaman yanınızdayız. Korona virüs ile mücadele kapsamında hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek önce kendimizi sonra da sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

MEHMET KAVAS