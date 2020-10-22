Seyyar satıcı-zabıta kavgasında kan aktı

Hastanede tedavi altına alınan zabıta müdürünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Didim'de kurulan semt pazarında meydana geldi.
SÖZLÜ TACİZE UĞRADI
DİDİM Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olarak görev yapan Murat Hacıfettahoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte denetim yaptığı esnada şüpheli Bayram T. ve eşi tarafından sözlü tacize uğradı. Sözlü tartışmanın ardından Bayram T. cebinden çıkardığı bıçakla Hacıfettahoğlu'nu göğsünden bıçakladı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
HACIFETTAHOĞLU yanındaki diğer zabıta ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Bayram T. olay yerinden kaçarken emniyetin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Tedavisi devam eden zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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