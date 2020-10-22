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Haberler Aydın Yeni Asır yazdı direk düzeltildi

yazdı direk düzeltildi

Yeni Asır yazdı direk düzeltildi
Giriş Tarihi: 22.10.2020

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yan yatmış vaziyetteki direk, Yeni Asır'ın, 'Yan yatan direk düzeltilsin' başlığıyla kamuoyuna duyurulmasından sonra düzeltildi. Haberin ardından yetkililer, yan yatan direğin onarımı için harekete geçti. Direğin düzeltilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Adnan Menderes Mahallesi sakinleri, "Yan yatan direkten dolayı mahalle halkı olarak tedirginlik yaşıyorduk. Kaldırımdan geçmeye korkuyorduk. Talebimizi Yeni Asır aracılığıyla duyurduk. Haberin ardından yetkililer, bölgeye gelerek gerekli incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tahta direk, uygun bir şekilde aynı bölgeye konuşlandırıldı. Talebimizi kamuoyuna duyuran Yeni Asır ile direği uygun şekilde bölgeye konuşlandıran yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Fotoğraf: MEHMET KAVAS

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