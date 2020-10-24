Aydın polisi 26 aylık hasrete son verdi

AYDIN'DA yaklaşık 2 sene önce öz anneleri tarafından kaçırılan iki çocuk, Aydın polisinin titiz çalışması sonucu babalarına teslim edildi. Efeler ilçesinde 8 Ağustos 2018'de mahkeme tarafından velayetleri babalarına verilen 6 aylık erkek bebek ile 12 yaşındaki kız çocuğu anneleri tarafından kaçırıldı. Aydın polisi, aradan geçen süreçte 14 yaşına gelen B.B. ile sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti. İrtibat kurulmasının ardından çocuklar Adana'da bulundukları adresten alındı ve baba Aydın Balaban'a teslim edildi. Endişeli bekleyişinin ardından çocuklarına kavuşan Balaban, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek emeği geçen polislere teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE