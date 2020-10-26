Doğum günü cinayeti

Olayın ardından Demir, polis ekiplerine teslim olurken Çetin'in ise doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İDDİAYA göre, geçen hafta sahte içki ürettiği için gözaltına alınan Ahmet Çetin, Kemal Demir ile birlikte ortak oldukları araziye içkili işletme açmak istedi. Çetin'in bu isteğini Demir kabul etmedi. Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluşan ikili sık sık tartışmaya başladı. Demir, teyzesinin oğlu Çetin'in Şehler Caddesi'ndeki evine gitti. Demir ile Çetin arasında burada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Demir, yanında getirdiği pompalı tüfekle Çetin'e ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, Çetin'i kanlar içinde gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetin'e müdahale etti.





HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

ÇETİN, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Demir, polis ekiplerine teslim oldu.

İHSAN KARATAŞ