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Haberler Aydın Uzmanlardan ‘Aydın havası’ uyarısı! Gribe yol açabiliyor

Uzmanlardan ‘ havası’ uyarısı! Gribe yol açabiliyor

’nin en ılıman illerinden biri olmasına karşın, ani değişen hava sıcaklıkları nedeniyle ’da yaşayanların gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olması istendi. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde Aydın’da 24 saat içerisinde sıcaklık farkının 13 dereceye kadar ulaşacağı belirtildi.

Uzmanlardan ‘Aydın havası’ uyarısı! Gribe yol açabiliyor

İHA

26.10.2020, 14:37

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada özellikle, bu süreçte herkesin daha duyarlı ve dikkatli olmaları istenerek, hem mevsimsel geçiş dönemleri hem de pandemi sürecinde herkesin vücut direncinin arttırılması için doğal ve dengeli beslenilmesi de önerildi.

Mevsimsel gribin kolaylıkla bulaşıp özellikle toplu yaşam alanlarında ve kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılabildiğini belirten uzmanlar Korona virüs süreci ile birlikte sağlıklı kalmanın çok da önemli olduğunu belirterek, herkesin hem hijyene hem de sosyal mesafeye azami ölçüde riayet etmesini istedi.

Aydın'da önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklığının bir gün içerisinde 26 derece ile 13 derece arasına değişiklik göstereceğini kaydeden Aydın İl
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri önümüzdeki süreçte herkesin daha duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

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