‘Ölürsek hatıra kalsın’ son sözü oldu

Aydın'da doğum gününü arkadaşlarıyla içki masasında kutlayan Ahmet Çetin'i (41), gürültüden rahatsız olarak av tüfeğiyle öldüren Kemal Demir (35) tutuklandı. Çetin'in cinayetten saatler önce sosyal medyadan doğum günü eğlencesinin videosunu paylaşarak, "Ölürsek hatıra kalsın" dediği ortaya çıktı.

KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

Soğancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Çetin arkadaşlarını evine davet ederek 41. yaş gününü kutlamaya başladı. Çetin, arkadaşlarıyla birlikte gece yarısına kadar alkol alarak eğlendi. Daha önceden birlikte ortak oldukları araziye içkili işletme açma meselesinden husumetli olduğu teyzesinin oğlu Çetin'in evinden gelen gürültüden rahatsız olan Kemal Demir, komşusu olan Çetin'i uyarmak için evine gitti. Burada Çetin ve Demir arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında Demir, yanında bulunan av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan kurşunların kalbine ve omzuna isabet etmesi sonucu Çetin kanlar içerisinde yere yığıldı. Çetin, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi Soğancılar Mahallesi'nde toprağa verildi.

'BANA HAKARET ETTİ'

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cinayet zanlısı Kemal Demir'in ifadesinde akrabası ve komşusu olan Çetin'i aşırı gürültü nedeniyle evine uyarmaya gittiğini ve kendisine hakaret ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Çine Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SON ANLARINI PAYLAŞMIŞ

DOĞUM gününde hayatını kaybeden Ahmet Çetin'in doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Çetin'in sosyal medyadan paylaştığı doğum günü partisinde elinde içki kadehi ile "Ölürsek hatıra kalsın" dediği duyuluyor.

İhsan KARATAŞ