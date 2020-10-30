Adnan Menderes Müzesi’ni Başkan Erdoğan açacak

AYDIN'DA yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla müzeyi açacağız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen Eylül ayında bir takım ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a geldi. İlk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Soylu, Valilik'teki Ege Bölge Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından Külliye Camii'nde Cuma namazı kılan Bakan Soylu, daha sonra Koçarlı ilçesinde yapımı son aşamaya gelen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

MİMARİSİ KORUNUYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve adımı atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin son durumunu tespit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, "Müzenin yapımında epey bir mesafe alındı. Müze Menderes'in dedesinin evinin mimarisine göre yapılıyor. Çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Müzede, Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bütün derlemeleri arkadaşlar gerçekleştiriyor. O dönemde yaşayan tanıklıklar var, onlar ifade ediliyor. Doğumu, kişiliği, hayatı, siyaset ve iktidar yılları, oradan da 1960 darbesi. Bu üç dönem üzerine oturtuluyor" diye konuştu. ADNAN Menderes Müzesi'nin yapılması dolayısıyla huzurlu olduğunu anlatan Soylu, "Ama esas huzur tarihe yanlış naklettirilmek ve nakşettirilmek istenenlere karşı itirazımızın Allah katında kabul görmesi. İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız budur. Allah milletimize hem acısı ağır hem bedeli ağır hem de hiç hak etmediği ızdıraplar hadiseler yaşatmasın" dedi.

MEHMET KAVAS