Aydın’a pandemide ziyaretçi akını

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden biri olan Aydın, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kuşadası ve Didim gibi turistik merkezlerinin yanı sıra 23 antik kenti barındıran Aydın, ülkede en fazla turistin geldiği ilk 5 il arasına girmeyi başardı. Geçen yıl 4 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Aydın'ın, tüm dünyada görülen korona virüsü salgınına rağmen yıl sonuna kadar 3 milyonun üzerinde turist ağırlaması bekleniyor. Dünyaca ünlü Kuşadası Limanı'yla Kruvaziyer gemilerinin durak noktası haline gelen Aydın, turizmde oluşturduğu katma değerle ülke ekonomisine önemli bir gelir sağlıyor. Umut Tuncer'in İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü'ne atanmasıyla son dönemde antik kentlerde kazı çalışmalarının arttığı, önemli tarihi yapıların keşfedildiği Aydın, pandemi döneminde de yerli ve yabancı turistin gözdesi oldu.



BİR MİLYON ZİYARETÇİ

KOVİD 19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da kapılarını açan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 4 ayda 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti. Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası'ndaki milli park, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Milli Park Müdürü Koray Aşık, sezona geç başlamalarına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Yıl sonuna yaklaştıklarını aktaran Aşık, buna rağmen yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi. Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, deltasında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.



YOĞUN BİR SEZON GEÇTİ

MİLLİ parka 4 ayda 300 bin araç girişi olduğuna işaret eden Aşık, "Milli Parkımız çok yoğun bir sezon geçirdi. Haziran ayından itibaren 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Günlük ortalama ziyaretçi sayımız geçen yılki ortalamaların üzerindeydi. Bizim için öncelik her zaman, buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğiydi. Bu kapsamda ciddi önlemler aldık. Gerek girişler aşamasındaki güvenlik uygulamaları gerekse günübirlik alanlarda hijyen ve güvenlik önlemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik" dedi. Yeni sezon hazırlıklarına da başladıklarını anlatan Aşık, "Bir kez gelen sonraki yıl da rotasına burayı muhakkak ekliyor. Önümüzdeki sezon da bu yılki yoğunluğu yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.

Mehmet KAVAS