Aydın’ın hedefi sanayi ve istihdamda büyüme

Ege'nin önemli ticaret ve sanayi merkezi Aydın, ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yıl sonunda ihracatta 800 milyon dolara ulaşılması hedeflenirken, önümüzdeki yıllarda Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi ve diğer yeni projelerle kentte hem istihdamın hem de ihracatın patlaması bekleniyor.

'AYDIN İHRACATTA 20. OLDU'

Aydın'ın Ağustos ayı ihracat rakamları hakkında bilgi veren Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Ağustos ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artarken 52.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 0.5 azalışla 750.3 milyon dolar olurken, son 12 ay ithalatımız yüzde 1.9 azalışla 198.8 milyon dolar oldu. Ağustos'ta 38.2 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 372.8 olarak belirlendi" dedi.Aydın'ın ülke ihracatından aldığı payın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 artışla yüzde 0.44 olduğunu vurgulayan Şahin, "Ağustos'ta 48 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 20'nci sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile Ağustos ihracatına bakıldığında, yüzde 0.13 Yüksek, yüzde 38.86 Orta-Yüksek, yüzde 11 Orta-Düşük ve yüzde 50 Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi" diye konuştu.

59 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI

Aydın'dan Ağustos'ta 101 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleştiğini kaydeden Şahin, "59 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 32 ülke ve bölgeye azaldı. En çok ihracat yapılan ülke 4.5 milyon dolar ile İspanya oldu. Onu 4.4 milyon dolar ile Almanya, 3.8 milyon dolar ile ABD ve 3.1 milyon dolar ile İsrail izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 53.5 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı yüzde 5.526,52 artışla Arjantin, yüzde 2.447,98 artışla Malta.

Mehmet KAVAS