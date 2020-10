Kavaklıdere’de doğalgaz hayali gerçekleşiyor

Muğla'da Kavaklıdere Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Kavaklıdere Belediyesi, ilçedeki vatandaşların hayali olan doğalgaz ile ilgili çalışmalarını da aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'in talimatları doğrultusunda ekipler, doğalgaz altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEK

Doğalgaz çalışmaları hakkında bilgiler veren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavaklıdere ilçesi için vermiş olduğu özel talimatlar doğrultusunda 2020 yılı Ocak ayında başlanılan Kavaklıdere doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor. Kavaklıdere Doğalgaz Projesi kapsamında ilçe merkezinin yanında, Menteşe ve Çayboyu mahallelerinin etap etap doğalgaz ile buluşturulması planlanıyor. İlçe merkezinde 2021 yılında ilk doğalgaz ateşinin yakılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Demir, "Bizim tek amacımız var, o da halkımıza hizmet etmek. Bu amaç doğrultusunda önemli hizmetleri hayata geçirdik. Bundan sonra da halkımızdan alacağımız güçle Kavaklıdere'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.



'HER MAHALLEYE BİR HALI SAHA'

2014'TE her mahalleye bir halı saha sözü verdiklerini hatırlatan Demir, "Sadece şehir merkezi ve büyük mahallelerimizde yaşayan gençlerimizin değil, ilçemizin en ücra ve en küçük yerleşim yerinde yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımızın da bizlere yakışan ortamlarda spor yapabilmeleri için Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'mızca 2014 yılında başlatmış olduğumuz her mahalleye bir halı saha yapım projemiz kapsamında, halı saha yapabileceğimiz arsa veya arazi bulma sıkıntısından dolayı bugüne kadar halı saha yapamadığımız son mahallemiz olan Çavdır mahallemizde de halı saha yapımına başlamış olmanın mutluluğuna yaşıyoruz" dedi.