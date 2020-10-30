Menderes’in suladığı ovalardan bereket fışkırıyor

Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan Aydın, uygun ekolojik özellikler, yeryüzü şekli ve iklim koşullarıyla Türkiye'de güçlü bir tarımsal potansiyele sahip kentlerin başında yer alıyor. Tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabilen Aydın'ın toprakları polikültür tarıma elverişli kentlerden biri olarak da dikkat çekiyor. Sanayisi, ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri işlemeye yönelik olan Aydın'da nüfusun yüzde 55'i geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Türkiye'de incir ve kestane üretiminde birinci olan Aydın, zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci, yerfıstığı üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor. Aydın'da üretilen yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler ve sanayi ürünleri kapsamında üretilen tarım makineleri iç piyasa ve ihracatta önemli bir potansiyele sahip olan kentler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikleriyle Aydın, her geçen gün tarım sektöründe büyümesine devam ediyor.



HER ÜRÜN YETİŞİYOR

Aydın'ın topraklarının verimli olduğunu vurgulan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Aydın'da başlıca ekonomik faaliyet tarımdır. İl nüfusunun yüzde 30'a yaklaşan bölümü tarım kesiminde çalışmakta ve il gelirinin yüzde 35'ine yakın bir bölümü tarım kesiminden oluşmaktadır. İldeki var olan sanayinin de büyük bir bölümü tarıma dayalıdır ve ticarette de tarımsal ürünlerin pazarlaması egemendir. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı alüvyonlu topraklar tarıma çok elverişlidir. Sulama potansiyeli olarak gerek yer üstü ve gerekse yer altı su olanakları ile bu topraklarda hemen hemen her türlü ürünü yetiştirmek mümkündür. Aydın'da polikültür tarımın yaygınlaşmasında su ve toprak yapısı yanında ılıman Akdeniz ikliminin etkisi büyüktür. İlimizde en çok yetiştirilen ürünler; İncir, zeytin, pamuk, kestane, narenciye, mısır, tütün ile her türlü sebzedir. İncir üretiminde Türkiye ve dünyada birinci, kestanede Türkiye'de birinci, pamukta ikinci ve zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı almaktadır" dedi.



PAMUKTA İŞ GÖÇÜ

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra büyük tarım işletmelerinin bulunduğunu ifade eden Kendirlioğlu, "1950'lerden sonra pamuk ekiminin ve makineleşmenin yaygınlaşması ile eskiden beri var olan tarım işçisi kullanımı artmıştır. Özellikle pamuk hasat döneminde mevsimlik iş gücü ihtiyacı dolayısıyla iş göçü çok olmuştur" diye konuştu.



Aydın'da sulanabilir 252 bin 486 hektar alanın yüzde 68'lik kısmı olan 173 bin 173 hektarında sulu tarım yapıldığına dikkat çeken Kendirlioğlu, "En çok katma değer yaratan ürünler pamuk, zeytin, incir ve kestanedir. Pamuk girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve satış fiyatlarının bunu karşılamaması sonucu sanayi bitkileri ekilişleri 109 bin hektardan 62 bin hektarlara gerilemiş, hububat ekim alanlarında özellikle mısır ekim alanlarında kayda değer bir artış görülmüş ve 75 bin hektarlara kadar çıkmıştır. Sebze ekim alanları ise 15 bin hektar civarlarındadır" dedi.

Mehmet KAVAS