Ölü bulunan genci arkadaşı öldürmüş

Aydın'ın Didim ilçesinde 23 yaşındaki Deniz Çınar, askerken izne gelen yakın arkadaşı Ahmet Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Akyeniköy mahallesinde meydana geldi. Dedesi ve ninesiyle yaşayan ve ilçedeki bir demir işletmesinde çalışan Deniz Çınar'ın cansız bedeni, 1 Kasım sabahı işe giden abisi tarafından yaşadığı sokakta bulunmuştu. Cinayet sonrası olayı araştıran İlçe Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayeti aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar'ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Öztürk (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mahalledeki kamera kayıtlarından katil zanlısının izine ulaşan ekipler tarafından gözaltına alınan Ahmet Öztürk, "Olay gecesi alkollü olduğunu, arkadaşını yaşadıkları tartışmada kendisini ittiği için öldürdüğünü itiraf etti.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN