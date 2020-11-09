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Haberler Aydın Kendi yaptığı alkolden öldü

Kendi yaptığı alkolden öldü

Kendi yaptığı alkolden öldü
Giriş Tarihi: 9.11.2020

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kendi yaptığı sahte alkolden içip zehirlenen Ünal Küçüközer (52) hayatını kaybetti. Nazilli ilçesi 5 Eylül Caddesi üzerindeki evinde eşiyle birlikte yaşayan torna ustası Ünal Kücüközer metil alkolden kendi yaptığı içkiyi içti. Ertesi gün gözleri kararan Ünal K. yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'de tedavi altına alınan Ünal K. gözlerini kaybetti. Küçüközer, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

11'İNCİ ÖLÜM OLDU
Torna ustası Ünal Küçüközer'in hayatını kaybetmesiyle birlikte Aydın'da 9 Ekim'den bu yana sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

KAZIM YÖRÜKCE

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