20 kadına istihdam sağladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Cansu Karaca, yetiştirdiği incirlerin aracılar tarafından düşük fiyatla alınması nedeniyle emeğinin karşılığını alamayınca girişimci olmaya karar verdi. İki yıl önce öz sermayesi ile kurduğu işletmeyi KOSGEB'ten aldığı devlet desteğiyle büyüten Karaca, kendi oluşturduğu 'Çiftçi Anneden' markasıyla 80 çeşit kurutulmuş meyve ve sebzeyi internetten sipariş alarak satıyor. Türkiye'nin her iline kargoyla ürün gönderen Karaca, 20 kişiye iş imkanı sağlıyor. İşletmesini 1 milyon liralık yeni yatırımla büyütmeye hazırlanan Karaca'nın yeni hedefi ihracata başlamak.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Girişimcilik ruhuyla hemcinslerine örnek olan Karaca, "İşletmemi 2 yıl önce açtım. KOSGEB'ten aldığım 100 bin liralık destekle tesise kurutma fırını, dilimleme makinesi ve paketleme parkuru kurdum. Bu yatırım sayesinde tam kapasite üretime geçtik. İşlerimiz 2 kat arttı. Çeşitli meyve ve sebzeleri kurutuyoruz. Ürün gamımızın birçoğu kendi bahçelerimizde yetiştirdiğimiz mahsullerden oluşuyor. Kendi bahçemizden olmayanları da yerinde üreticisinden temin ediyoruz. Her ürünü mevsiminde toplayıp yapmaya başlıyoruz. Çilek, erik, incir cipsi, çiçek incir, portakal, mandalina, limon, ananas, domates biber kısacası aklınıza gelebilecek her türlü meyve ve sebzeyi işleyerek 60 çeşit ürün kurutuyoruz. Kuruttuğumuz ürünler doğal ve organik olduğu için yurt içinde yoğun talep görüyor. Siparişleri yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyoruz" dedi.





YURT DIŞINA AÇILACAĞIZ

ÖZEL kurutma yöntemiyle elde ettiği cennet elması kurusuyla gelirini katladığını belirten Karaca, "Cennet elması, olgunlaştığında 1 haftada tüketilmesi gerekiyor. Ağaçlarda dalında çürüyen bu meyveyi ekonomiye kazandırmak istedim. Cennet elmasını dilim halinde de satıyoruz. Cennet elması kurusuyla gelirimiz arttı. Yurtdışından ürünlerimize talepler alıyoruz. 800 metrekarelik alanda 1milyon liralık yeni yatırım yapacağız. Bu yatırımı devreye alarak bu yıl ihracata başlamayı hedefliyoruz. Aydın'ın lezzetlerini tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Kadınların yapamayacağı iş yok. Önemli olan kendilerine inanmaları ve girişimcilik ruhlarını harekete geçirmeleri" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE