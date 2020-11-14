Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen TAGEM14 /AR-GE/40 numaralı proje kapsamında toplanan mantar örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, dünyada ilk defa görülen bir mantar türüne rastladığı ortaya çıktı. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye'ye atfen, "Volvariella turcica" olarak verdi.





Keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan yeni mantar türü, Amerika Birleşik Devletleri'nde bitki bilimleri alanında yayın yapan 'Mycologia' isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayınlandı.

Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz yaptığı keşifle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 yıl önce Kuşadası'nda yaptığımız saha incelemesinde daha önce hiç rastlamadığımız "beyaz bir mantarı" fark ettik. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında bulduğumuz mantarın üç farklı gen bölgesini izole ettik ve bunları yurt dışındaki diğer beyaz mantar örneklerinin sekansları ile karşılaştırdık. Sonuç olarak keşfettiğimiz mantarın dünyada bir benzerinin olmadığını tespit ettik. Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi bilim adamı Prof. Dr. Henning Knudsen ile 3 yıl boyunca ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarda Danimarka, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin herbaryumlarında incelemelerde bulunuldu ve keşfedilen yeni türe benzer olan nadir mantar koleksiyonları bu çalışma çerçevesinde ilk kez incelendi " dedi. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz ayrıca Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirterek, "Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası'nda genel olarak Akdeniz ikliminin yanı sıra Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 2.500 mantar çeşidi bulunmaktadır. Volvariella turcica'nın keşfi ile bunlara bir yenisi daha eklendi. Kuşadası bölgesinde yeni keşifler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.