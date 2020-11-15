Doğu ABD yolcusu umut sırası İkra’da

Aydın'da SMA hastalığının pençesindeki 14 aylık Doğu Ülker'in ABD'de gen tedavisi olması için gereken 2 milyon 400 bin dolar toplanırken, 18 aylık İkra Deniz Pamuk umutla yardım bekliyor. Tedavi masraflarını karşılayacak maddi imkanı olmayan Ülker ailesine destek için 3 ay önce kampanya başlatıldı. Kampanyaya hayırsever vatandaşlardan destek yağarken tedavi için gereken tutar toplandı. Doğu, randevusu alındıktan sonra önümüzdeki haftalarda ABD'ye uçacak. Oğlunun yaşatılması için kendilerine destek olan herkese teşekkür eden anne Şirve Ülker, "İyi insanların sayesinde güneş Doğu için doğdu. En kısa zamanda tedavisine başlanıp inşallah oğlum sağlığına kavuşacak" dedi.

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Emel Pamuk çiftinin 18 aylık minik kızları İkra Deniz, 70 günlük iken, diğer adıyla 'Gevşek Bebek Sendromu' adı verilen hastalığın pençesine yakalandı. Yaşıtları gibi yürüyemeyen ve hareket edemeyen 16 aylık İkra Deniz bebeğin Amerika'da gen tedavisi olabilmesi için 18 milyon lira gerekiyor. İkra bebeğin tedavi masrafları için alınan izinlerin ardından internet üzerinden kampanya başlatıldı. Kampanyaya vatandaşlar İş Bankası'nda Emel Pamuk adına açılan TR02 0006 4000 0013 0220 8422 97 numaralı hesaba açıklama kısmına 'İkra Deniz yaşasın" yazarak bağışta bulunabilecek.

KAZIM YÖRÜKÇE