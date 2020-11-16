  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Baldızına laf atıp boğazını kestiler!

Baldızına laf atıp boğazını kestiler!

Kuşadası’nda bir genç güpegündüz korkunç bir cinayete kurban gitti. İki şehir magandası, baldızına laf attıkları için kendilerini uyaran ’i boğazından bıçakladı. Genç kadını ise bacağından yaralayıp kaçtı.

Baldızına laf atıp boğazını kestiler!
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Aydın Kuşadası'nda Fırat Kölemen (35) yanında bulunan baldızına laf attıkları için tartıştığı iki kişi tarafından bıçakla boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Korkunç olayda kendisine laf atılan Vade Bacak ise ayağından yaralandı.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI
Akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı. Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR
OLAYDAN sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İbrahim Uzun

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baldızına laf atıp boğazını kestiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA