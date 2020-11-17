Nazilli’de kaçak içki ve tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri; insan sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan kaçak içki, kaçak tütün üreten ve satan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor.

Polisin son 1 hafta içinde kaçak tütün ve içki bulunduğunu tespit ettiği adreslerde yaptığı aramalarda, 49 kilogram kıyılmış tütün, bandrolsüz 12 bin 500 adet boş makaron, 12 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron , 15 paket nargile tütünü, havalı sigara dolum makinesi ve bu makineye bağlı kompresör makinesi ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan operasyonlarda 43 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol 11 litre kaçak rakı ve çok sayıda içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.