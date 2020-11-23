Akaryakıt meleklerı

AYDIN'DA 25 yaşındaki iş insanı Melisa Tokat'ın yeni açtığı akaryakıt istasyonun çalışanları kadınlardan oluşuyor. Muğla yolu üzerindeki Akaryakıt istasyonunda pompacı, oto yıkamacı ve market personeli ekibini kadınlardan oluşturan Tokat, Haliç Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olduktan sonra aile mesleği olan akaryakıt istasyonu işletmeciliğini seçti. Akaryakıt istasyonunda 6 pompacı, 2 oto yıkamacı, bir market çalışanı ve bir muhasebeci olmak üzere toplam 10 kadına istihdam sağlayan Tokat, önümüzdeki günlerde işletmesindeki kadın personel sayısını arttırmayı hedeflediğini söyledi.

İŞİMİ SEVİYORUM

Tokat, "Akaryakıt istasyonu işletmeciliği aslında erkeklerin tekelinde görülen bir iş. Neden ben tamamen kadınlardan oluşan bir ekiple bu işi yapmayayım diye düşündüm. Ailem ve yakın çevrem de beni destekledi. Kadın eli değen her iş büyür, güzelleşir. Bu bir açıdan da 'kız kardeşlik' projesi. Güzel bir ekip kurduk. İşletmemiz açıldıktan sonra çok güzel tepkiler aldık. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok" dedi. İstasyorda çalışan Işıl Gürbeli, işini severek yaptığını söyledi. Müşterilerin kendilerini gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden kadın personel Gizem Uz ise kendilerini çok sayıda kişinin tebrik ettiğini söyledi.

İHSAN KARATAŞ