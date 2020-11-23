Gökbel Barajı’ndan 500 milyonluk katkı

AYDIN'DA su tutmaya başlayan Gökbel Barajının sulu tarım ile bölge ekonomisine yılda 500 milyon lira gelir sağlaması hedefleniyor. Aydın'ın Çine ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Gökbel Barajı, su tutmaya başladı. Barajda AK Parti Aydın Milletvekilleri ve DSİ yetkilileri incelemelerde bulundu. Çine'de baraj ve sulama arterleri başta olmak üzere tarıma yapılan toplam yatırım tutarının 2.5 milyar lirayı bulacağı bildirildi. TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Gökbel Barajının proje bedelinin 142 milyon lira olduğunun altını çizerek, "2021'de Devlet Su İşleri'nin ödenekleri yüzde 139 arttı. Devletimiz milletimiz için yatırımlarına devam ediyor. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, yatırımları takip edip yapılması için çaba sarf etmeye devam ediyoruz" dedi.

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