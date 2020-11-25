Aydın merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü tarafından, Kuşadası'nda işlenmekte olduğu tespit edilen İnsan Ticareti suçuna yönelik, iki ay boyunca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Aydın merkezli olmak üzere İzmir ve Gaziantep illerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli Kuşadası'nda, 1 şüpheli ise Gaziantep'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.