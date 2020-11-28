İki can kaç para eder!

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Zeki Kızkapan, borç batağındaydı. Bankaya olan borçlarını ödeyemiyor her an haciz için kapısına dayanacakları günü bekliyordu. Ne yapmalı ne etmeli eşi Neşe Orhan (43) ile birlikte edindikleri mal varlığını hacizden kurtarmalıydı. Çok düşündü Zeki Kızkapan... Sonunda tüm mal varlığını eşinin üzerine geçirmeye karar verdi, tabii bunun için boşanması da gerekiyordu.

KAFASINDA ŞÜPHELER VARDI

8 ay önce de bu planını devreye soktu, tüm mal varlığını formaliteden boşandığı eşi Neşe Orhan'ın üzerine yaptı. Evet, mallarını hacizden kurtarmıştı ama her şey planladığı gibi gitmemişti. Eşiyle ilgili şüpheleri vardı ve bu şüpheler gün geçtikçe artıyordu. Mesela kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Çevresine eşinin kendisini beş parasız bıraktığından yakınıyordu.

SIK SIK TARTIŞIYORLARDI

Zeki Kızkapan'a göre eşi Neşe Orhan, ne olduysa boşanmadan sonra çok değişmişti. Sık sık bir araya geldiği eşiyle bu yüzden tartışıyordu. Bir gün yine eşiyle bu konuda tartışmaya başladılar. Zeki Kızkapan, eşine kendisini neden parasız bıraktığını ve sevgilisi olup olmadığını sordu. Neşe Orhan ise, soğukkanlılıkla her şeye cevap vermeye çalıştı. Ancak Zeki Kızkapan çok sinirliydi, kafasındaki şüpheleri silip atamıyordu. Bir anlık öfkeyle av tüfeğine sarıldı ve severek evlendiği karısına kurşun sıktı. Ve tüm bu anlara çiftin 18 yaşındaki oğulları Furkan Kızkapan da şahit oldu. Annesinin vurulduğunu gören Furkan, ona doğru koşarken babasına "Ne yaptın sen" diye bağırıyordu. Öfkeli baba bir kurşun da oğluna sıktı. Kalbinden vurulan Furkan annesiyle birlikte oracıkta can verdi. Zeki Kızkapan bir anda eş ve evlat katili olmuştu. Otomobiline binip kaçtı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Nazilli ilçesinde otomobilinde yakalandı.



SOGUKKANLILIKLA ANLATTI

YENİ Asır Aydın muhabiri Kazım Yörükce'nin ulaştığı bilgilere göre Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Kızkapan, davanın ikinci duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan Kızkapan, eşi ve oğlunu para için öldürdüğünü itiraf etti. Evlat ve eş katili Kızkapan, "Bankaya olan borçlarımdan dolayı hacizden kurtulabilmek amacıyla eşimle formaliteden boşandık. Evli kaldığımız süre boyunca beraber çalışıp edindiğimiz tüm malları eşimin üzerine yaptım. Ancak malları eşim üzerine aldıktan sonra bana karşı olan tavırları değişti. Beni beş parasız bıraktı. Geçimimi sağlayabilmek için ortağı olduğum şirketten avans çekmemi bile engelledi. Kendisine defalarca bu işi tatlıya bağlayalım dedim. Ancak buna yanaşmadı" diye konuştu.



DURUSMADA İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Formaliteden boşanma yaptığı eşinin kendisini aldattığını da öğrendiğini iddia eden Kızkapan, "Benden aldığı malları geri vermediği gibi bir de beni bir başkasıyla aldattığını öğrendim. Bunu öğrenince de dayanamadım. Kendimi kaybetmişim. Bunalıma ve şoka girdiğim için ne yaptığımı bilmiyordum. Eve gittim eşim ve oğlumu nasıl vurduğumu bile hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, adli tıp kurumu ve bilirkişi heyetinden raporların gelmesi için duruşmayı erteledi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER