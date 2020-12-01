Hızlı ve öfkeli

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçede telefon bayisi olan Ümit Dumanoğlu, bir kaç gün önce Diyarbakır'a iş gezisi için gitti. Telefonda ve sosyal medyada sevgilisi Rüya Yılmaz ile tartışan Dumanoğlu, hırsını alamayıp Porsche marka lüks aracına atlayarak Nazilli'ye doğru yola çıktı.



300 KİLOMETRE HIZ YAPTI

Toplam bin 400 kilometre civarında olan yolculuğa çıkan öfkeli aşık, spor aracıyla saatte 300 kilometre hız yaptı. Yaklaşık 16 saat sürmesi gereken yolu 8 saatte kat eden Dumanoğlu, trafik kurallarını da hiçe saydı. Yolculuğu boyunca sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dumanoğlu, otomobilin hız göstergesini yayınlarken sevgilisi ile karşılıklı kavga etti.





PARKA ÇAĞIRIP BIÇAKLADI

Dumanoğlu, Nazilli'ye gelir gelmez arayarak konuşmak için parka çağırdığı Rüya Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Dumanoğlu, yanında bulunan bıçakla Yılmaz'ı parktaki vatandaşların gözleri önünde bacağından yaraladı. Genç kadın acılar içinde yere yığılırken, dehşet saçan Dumanoğlu olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise bacağından yaralanan genç kadına tampon yaparak kan kaybetmesine engel olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından genç kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli Ümit Dumanoğlu'nu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Dumanoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLASTI

RÜYA Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit Dumanoğlu'nun önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Dumanoğlu'nun olay günü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

İhsan KARATAŞ