Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Aydın'ın kıyı kesimlerinde(Kuşadası, Didim ve Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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