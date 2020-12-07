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Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli uyarısı

Aydın’ın kıyı kemsilerinde bulunan Kuşadası, Söke ve ’e uyarısı yapıldı.

Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı

07.12.2020, 09:38

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Aydın'ın kıyı kesimlerinde(Kuşadası, Didim ve Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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