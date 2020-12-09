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Haberler Aydın Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu

Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağalarının, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu

09.12.2020, 16:20

Karaova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda 2 ölü deniz kaplumbağası görünce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölen kaplumbağalardan birinin "chelonia mydas", diğerinin "caretta caretta" türünden olduğunu tespit etti.

Sürücü, kaplumbağaların balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşündüğünü belirtti. Kaplumbağa ölüleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümüne götürüldü.

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