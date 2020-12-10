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Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı

Son dakika... ’ın ilçesinde alkollü bir sürücü polise zor anlar yaşattı. Kilometrelerce kaçan sürücü evinin önünde kıskıvrak yakalandı. Ekiplere yakalanan kaçak sürücü ağlamaya başladı.

Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı

İHA

10.12.2020, 10:44

Son dakika... Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 EB 109 plakalı otomobil sürücüsü Erdal C., bulvar üzerinde seyir halinde ilerlerken devriye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kilometrelerce kaçan sürücü trafiği defalarca kez tehlikeye soktu.

Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nden Yılancıburnu sokağa dönen Erdal C., Sülün sokak üzerinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durduruldu. Evine 50 metre kala durdurulan araçtan indirilen Erdal C., ağlamaya başladı. Ayakta bile zor duran sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kullandığı otomobilin evrak eksikleri olduğu anlaşıldı. Yapılan testte ise sürücünün 213 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlaması, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsizlikten Erdal C.'ye cezai işlem uygulandı.

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