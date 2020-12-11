  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1'i çocuk 4 yaralı

Komşuların kanlı bitti: 1'i çocuk 4 yaralı

Son dakika... 'ın Çine ilçesinde komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1'i çocuk 4 yaralı

11.12.2020, 09:06

Aydın'ın Çine ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Şevketiye Mahallesi 329 Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgada Hüseyin A. tabancasını ateşledi. Ateş açılması sonucu Mehmet T. (21) göğsünden vurularak ağır yaralandı.



Kavgada Erdoğan T. ve İpek A. bacaklarından, Hüseyin A. ise farklı bir cisimle kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet T., Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1'i çocuk 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA