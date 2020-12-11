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Haberler Aydın Nakil tamam sıra sahnede

Nakil tamam sıra sahnede

Karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümle burun buruna gelen oyuncu , zor günleri geride bıraktı.

Nakil tamam sıra sahnede
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım (52), karaciğer nakliyle hayata tutundu. Yeni Asır'ın "Bu kez alkış değil yardım bekliyor" başlığıyla duyurduğu haberin ardından Yıldırım için Aydın Valiliği onayı ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında 25 bin lira toplandı. Uygun donör bulunmasının ardından geçtiğimiz Eylül'de Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli gerçekleştirilen sempatik oyuncunun tedavisi ve kontrolleri sürüyor.

SEYİRCİLERİMİ ÖZLEDİM
Sanatçı, "Şu an karaciğerin vücuduma uyum sağlaması bekleniyor. Tedavim Antalya'da devam ettiği için toplanan para ile burada ev tuttum. İnşallah sağlığıma tamamen kavuşup çok özlediğim tiyatro salonları ve seyircilerime kavuşacağım. Yeni Asır'a bu süreçte bana verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi.


Kazım YÖRÜKCE

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