Devlet desteğiyle işlerini büyüttü

AYDIN'IN Çine ilçesinde Habibe Yardım, Genç Çiftçi projesiyle kendisine verilen 37 keçiyi, 3 yılda 150 keçilik sürüye dönüştürdü. Genç Çiftçi Projesinin hayatına çıkan en önemli fırsat olduğunu belirten Yardım, "Benim gibi birçok kadın, devletin verdiği desteklerle hayatını değiştirebilir" dedi.



HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

ÇİNE'NİN Kavşit mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Habibe Yardım, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendisine 30 bin lira tutarında 35 dişi ile 2 erkek keçi verildiğini söyledi. Keçilerinin zamanla çoğaldığını belirten Yardım, "Yıllarca ben küçükbaş hayvancılıkla uğraştım. Evlendikten sonra da eşimle birlikte aynı işi yapmak istedik. Devlet desteği almadan önce bunu gerçekleştirecek imkânımız yoktu. Bir arkadaş tavsiyesiyle Genç Çiftçi projesine başvurdum. Bu proje önüme çıkan büyük bir fırsattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi ile verilen 30 bin lira tutarındaki 35 dişi ve 2 erkek keçi ile işe başladık. Biraz sıkıntı yaşadık. Şimdi ise 150 baş hayvanımız oldu" dedi. Bakanlığın Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) kayıt olarak ürünlerini daha geniş kesimlere pazarlayacağını belirten Yardım, "Köyün merasından faydalandığımızdan besleme maliyetlerimiz oldukça düşük" diye konuştu.