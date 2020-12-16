Reçel üreterek 20 kadına istihdam sağladı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca mahallesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Şengül Batur, ailesi için yaptığı reçeller beğenilince okuldaki işinden ayrılıp kendi işini yapmaya karar verdi. Tek başına evinde komşularından aldığı tencerelerde reçel üreten Batur, bu ürünleri internetten satmaya başladı. Taleplere tek başına yetişemeyen Batur, evinin bahçesini fabrikaya dönüştürüp mahallesindeki 20 kadını da istihdam etti.



KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Yeni Asır'a başarı hikayesini anlatan girişimci Sevgül Batur, ürettiği 40 çeşit reçeli internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına sattığını ve elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu söyledi. İşletmesini yaptığı yatırımla büyüttüğünü dile getiren Batur, "Küçük yaşlarda evlenip İstanbul'a gittim. Büyükşehirin yaşantısından sıkılıp eşimle birlikte Nazilli'ye döndüm. Eşime destek olmak için okulda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. İşten kalan zamanlarda evde kendi ailem için tarhana, salça, toz biber gibi ürünleri yapıyordum. Ürünlerimden komşularıma veriyordum. Onlar beğenince bu işe başladım. Bu işe başladığımda benim saç ayağım dahi yoktu. Komşularımın saç ayaklarını kazanlarını kullanarak büyük bir işin içine girdim. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla ürünlerin fotoğraflarını paylaştım. Kızım çok fazla çaba gösterdiğimi görünce bana destek olmaya başladı. Onun desteğiyle epey ilerleme kaydettim. Bir kilo ayva ile başladım, şu an yılda 1.5 ton ayva işliyorum. Yıllık 500 kilo elma reçeli üretiyorum. Tek başıma çıktığım bu yolda kocaman bir aile olduk. İşletmemde 20 kadın çalışıyor. Bu iş sayesinde çocuklarımı okuttum" diye konuştu.



YURT DIŞINA ÜRÜN GÖNDERİYOR

REÇELLERİNİN ününün ülke sınırlarını aştığını dile getiren Batur, "Ülkemizin her yerine el emeği ile yaptığımız doğal reçel ve ürünleri gönderiyorum. Korona virüs salgını nedeniyle organik ürünlere talep çok fazla. Bu talebi karşılamakta zorlanıyorum. Aydın'ımızın güzel ürünlerini dünyada tatmayan kalmasın diye yurt dışına da açıldım. Ürünlerimiz Hollanda, Almanya ve İspanya'da marketlere girdi. Amerika, Japonya, İrlanda gibi birçok ülkeden de sipariş geliyor. Benim hedefim, kendi ismim ve markam ile yurt dışı pazarına girmek. Bunun için devlet desteğiyle işletmemi büyütüp, dünyada önemli bir marka haline gelebilmeyi hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazım YÖRÜKCE