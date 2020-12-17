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Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden M.L.Ö'nün evine yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi