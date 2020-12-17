Lösemili Abdulkadir’e uygun ilik aranıyor

Aydın Didim'de yaşayan Gülsen (31) ve Murat Güzel (38) çifti, 4 yaşındaki oğulları Abdulkadir Güzel'i geçen yıl vücudunda kızarık ve boğazında enfeksiyon oluşması nedeniyle hastaneye götürdü. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğa lösemi teşhisi kondu.

"LÜTFEN OĞLUMU YAŞATIN"

17 aydır tedavi gören Abdulkadir için doktorlar ilik nakli gerektiğini ailesine söyledi. Ailesinde uygun ilik bulunamazken küçük çocuğun hayata tutunabilmesi için donör arayışı başladı. Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan anne Gülsen Güzel, "Oğlum yaklaşık 1,5 yıldır kemoterapi alıyordu. Biz iyileşmesini beklerken hastalığı yeniden nüksetti. Şu an acilen ilik nakli yapılması gerekiyor. Ailede hiçbirimizinki uyum sağlamadı. Biz de dışarıdan arayış içine girdik. Yurt içinde ve yurt dışında bize uygun ilik olacak insanlar olursa onların yardımını bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE