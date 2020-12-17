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Haberler Aydın Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara

Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara

Son dakika... 'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kapalı olan çay bahçesinde ağaçlardan dökülen , güzel görüntüler oluşturdu.

Salgında kapalı olan çay bahçesinde seyirlik manzara

17.12.2020, 08:58

Aydın'da kahvehane ve çay bahçeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım tarihi itibariyle kapatıldı. Bu kapsamda, 26 günden beri kapalı olan İncirliova'daki bir aileye ait çay bahçesinde, ağaçlardan dökülen yapraklar birikince seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Bir zamanlar masa ve sandalyelerin koyulduğu ve insanların sohbet edip oyun oynayarak vakit geçirdiği çay bahçesi, dökülen sararmış yapraklarla doldu.



'ESKİ GÜNLERİMİZİ TEKRAR DÖNECEĞİZ'
İşletmeci Hüseyin Kesgin, "10 yıldır burayı işletiyorum. Ancak, salgın nedeniyle gelen kısıtlamayla birlikte bizde işlerimizi geçici olarak kapattık.



Müşterilerimizi ağırladığımız bahçemiz, şu an ağaçlardan dökülen yapraklara kaldı. Bizde kapalı olduğu için işyerimize çok fazla gelemiyoruz. Bu nedenle süpürülmediği için bahçedeki ağaçlardan dökülen yapraklar birikiyor. İşyerimi böyle görünce, eski hareketli günlerimiz aklıma geldi. İnşallah bu koronavirüs geçecek biz de eski hareketliliği tekrar yaşayacağız" dedi.

DHA

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