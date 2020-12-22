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Haberler Aydın Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 , karaya çıkarıldı.

Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

22.12.2020, 09:38

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 26 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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