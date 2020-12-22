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Haberler Aydın Bir saat arayla hayata veda ettiler

Bir saat arayla hayata veda ettiler

Bir saat arayla hayata veda ettiler
Giriş Tarihi: 22.12.2020

AYDIN'DA 56 yıldır evli olan yaşlı çift, birer saat arayla korona virüse yenik düştü. Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kumcuoğlu (85) ve Emmetullah Kumcuoğlu (72) çifti korona virüse yakalandı. 56 yıldır evli olan yaşlı çift hemen hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan yaşlı çiftten Hüseyin Kumcuoğlu gece 01.30'da yaşama gözlerini yumdu. Ondan bir saat sonra ise eşi Emmetullah Kumcuoğlu virüse yenik düştü.

KAZIM YÖRÜKCE

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