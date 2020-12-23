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Aydın'da lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Germencik'te lokomotif bir araca çarparak sürükledi, sürücünün yara almadan kurtulduğu sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

23.12.2020, 09:15

Aydın'ın Germencik ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ortaklar'dan Germencik istikametine seyreden Y.Ö. yönetimindeki vagonları bulunmayan lokomotif, Ortaklar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.A. idaresindeki 09 AAD 185 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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