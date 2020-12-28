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Haberler Aydın Elazığ 5.3’lük depremle sallandı

5.3’lük depremle sallandı

Elazığ 5.3’lük depremle sallandı

28.12.2020

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, dün saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı. Can kaybının yaşanmadığı depremde 49 vatandaş bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Elazığ'da, önceki gün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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